Problemas de coluna afastam Henry do Barça por mais 15 dias

O atacante francês Thierry Henry desfalcará o Barcelona por pelo menos 15 dias em razão de problemas na coluna, informou neste domingo o departamento médico do clube catalão. O jogador já não atuou nas partidas contra o Lyon, pela Liga dos Campeões, e Espanyol, pelo campeonato nacional. O primeiro boletim médico, divulgado na quinta, alegava dores na zona lombar que estariam afetando o glúteo esquerdo, e não dava uma previsão certa para seu retorno. No entanto, após a confirmação de que Henry cancelara todos os seus compromissos - incluindo campanhas publicitárias - até se recuperar, o clube resolveu divulgar o problema exato. Segundo os médicos do Barça, o jogador sofre deste problema há anos, e só conseguia curá-lo parcialmente para poder atuar. E não há um tratamento específico que solucione completamente o problema, ainda segundo os especialistas. Por outro lado, outros jogadores que estavam machucados aproveitaram este domingo de descanso para continuar seu tratamento - casos do camaronês Samuel Eto'o e dos brasileiros Edmílson e Sylvinho, além do naturalizado português Deco.