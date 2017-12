Problemas de saúde de Ronaldo não preocupam Parreira Depois de Ronaldo não ter participado do treino desta quinta-feira, em Offenbach, devido a uma febre, o médico da seleção brasileira, Serafim Borges, afirmou que o atacante irá participar dos treinos de sexta na cidade de Königstein, onde a delegação está concentrada. "O Ronaldo foi poupado das atividades físicas porque amanheceu com uma forte febre. Ele teve uma infecção das vias aéreas superiores. Evidentemente que essas variações de temperatura aqui na Alemanha podem ter causado essa infecção no atleta", disse Borges. "Ele já teve uma evolução satisfatória e irá treinar normalmente", completou. De acordo com o médico, o atacante do Real Madrid também não sofre mais com as bolhas no pé esquerdo, que o tiraram do amistoso contra a Nova Zelândia, no último domingo. "O caso das bolhas já foi completamente superado, já passou. Não teve a ver com a infecção que ele apresentou hoje." Para o treinador Carlos Alberto Parreira, os problemas de saúde do jogador não irão atrapalhar na estréia diante da Croácia, na próxima terça, em Berlim. "Isso não vai atrapalhar o desenvolvimento físico dele. Felizmente nada grave aconteceu. Por causa das bolhas, o Ronaldo perdeu apenas meio tempo do jogo de domingo (contra a Nova Zelândia), mas no dia seguinte ele já voltou a treinar. O mesmo vai se repetir amanhã (sexta), quando ele voltará a treinar com o restante do grupo."