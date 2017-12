Problemas de saúde não vão atrapalhar Ronaldo na Copa A polêmica sobre os problemas de saúde de Ronaldo parecem ter chegado ao fim, depois do perdão ao presidente Lula. E para os internautas que votaram na enquete promovida pelo Portal do Estadão, esses todos esses incidentes na fase de preparação do torneio também não vão influenciar o jogador, que busca seu terceiro título de campeão da Copa do Mundo e o haxacampeonato do Brasil no torneio. Os votos foram em cima da pergunta "Os problemas de saúde de Ronaldo vão atrapalhá-lo na Copa?". Para 548 (55,7%) dos que votaram, a opção foi a resposta "Não". Já para 437 (44,3%), a opção foi a resposta "Sim". O total de votos, portanto, foi de 985. Para a comissão técnica do Brasil, incluindo os preparadores físicos, Ronaldo está totalmente pronto para jogar e no mesmo nível dos demais jogadores do time. Já para o atacante, tudo se junta à história de sua carreira, que tem muitos títulos e muitas polêmicas.