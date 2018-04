Problemas físicos atrapalham preparação do Atlético-MG para jogo em Brasília E a lista de problemas físicos no Atlético Mineiro não para de aumentar. Nesta sexta-feira, o departamento médico confirmou as lesões de Maicosuel e Jô e o técnico Levir Culpi não pôde contar com o meia Giovanni Augusto, poupado por causa de uma forte gripe.