Problemas gástricos tiram Buffon da Itália contra Escócia O goleiro Gianluigi Buffon, com problemas gástricos, foi cortado da seleção italiana para a partida da próxima quarta-feira, contra a Escócia, pelas eliminatórias à Eurocopa de 2008. Para o lugar do camisa 1 da Juventus, o técnico Roberto Donadoni convocou Morgan de Santis, da Udinese. Buffon, titular indiscutível da seleção, chegou no domingo à concentração da seleção, em Florença, com problemas gástricos que o impediu de treinar. Por isso, Donadoni não quis arriscar, cortando o jogador da partida, em Bari. Em quarto lugar no Grupo B, com sete pontos em quatro jogos, a Itália precisa da vitória para continuar com chances de classificação. França e Ucrânia lideram a chave, com 12 pontos. Só os dois primeiros avançam.