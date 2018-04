Problemas marcam inauguração da Arena Pernambuco

SÃO PAULO - A inauguração da Arena Pernambuco, nesta segunda-feira, foi marcada por alguns contratempos ligados à organização. Como o setor de imprensa estava reservado para as autoridades, os convidados à cerimônia, entre eles jornalistas, tiveram que utilizar as arquibancadas, que não oferecem a estrutura adequada para o trabalho desses profissionais.

Fotos que circulam na internet mostram que alguns dos presentes repórteres tiveram que se deslocar para os banheiros da arena, únicos pontos com tomadas disponíveis, para usarem seus aparelhos eletrônicos de trabalho. O sinal fraco da internet na região de São Lourenço da Mata, que fica a 19 km de Recife, também foi alvo de muitas reclamações dos visitantes.

A assessoria da arena esclareceu que se tratava de um evento-teste, e que os convidados foram avisados previamente que ficariam nas arquibancadas. A sala de imprensa do estádio, ainda de acordo com a assessoria, já está pronta, porém só será liberada a partir do jogo inaugural, entre Náutico e Sporting, nesta quarta-feira, dia 22 de maio.

Quanto ao sinal da internet, a empresa gestora da arena entende que é um problema típico de um evento-teste e que será um ponto a ser observado e corrigido nos próximos compromissos antes da Copa das Confederações. O sinal de internet sem fio também estará disponível em breve.

A Arena Pernambuco receberá três jogos na primeira fase da Copa das Confederações: Itália x Japão, Espanha x Uruguai e Uruguai x Taiti. Na Copa do Mundo, serão quatro partidas na primeira fase e uma nas oitavas de final.