Problemas não tiram ânimo do Sport A vitória sobre o Botafogo, no sábado, deu novo ânimo ao Sport, que ainda tem chances de voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisará ganhar os dois jogos que tem pela frente, contra Palmeiras e Marília, e ainda torcer por um tropeço do time carioca. Mas a equipe não jogará mais em casa. No domingo, como perdeu o mando de campo em julgamento no STJD, receberá o Palmeiras em Garanhuns. E no dia 30, encerra sua participação na Série B em Marília. Para o jogo decisivo contra o Palmeiras, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o lateral Ademar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Já o meia Cléber também pode ser desfalque, por causa de uma luxação no ombro direito que o fez abandonar o jogo contra o Botafogo no intervalo. Em compensação, o treinador vai ter de volta o zagueiro Sílvio Criciúma e o lateral Barão, que cumpriram suspensão.