Procon abre processo contra federação do PR A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (Procon) anunciou nesta sexta-feira que irá abrir processo administrativo contra a Federação Paranaense de Futebol (FPF), por não ter cumprido diversos itens do Estatuto do Torcedor no jogo entre as seleções do Brasil e do Uruguai, realizado no Estádio Pinheirão. A entidade tem dez dias a partir da notificação para apresentar defesa. Fiscais do Procon que estiveram no Pinheirão no dia da partida constataram a insuficiência de orientadores colocados à disposição do torcedor, assim como falta de preparo de muitos deles na resolução de problemas e na orientação do público. Do relatório consta ainda as condições insatisfatórias dos sanitários, com falta de água, iluminação e rompimento de esgoto, que provocou alagamento e mau cheiro. Os fiscais também relatam que não havia informações sobre os setores nos portões de entrada. Torcedores ainda procuraram os fiscais para reclamar que inexistia a numeração nas cadeiras referente ao ingresso comprado, além de restos de material de construção. O advogado da FPF, Luiz Antonio Teixeira, estava com o telefone celular desligado na tarde desta sexta-feira e não há caixa postal.