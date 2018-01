Procon cobra uma posição da CBF A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, afirma que a responsabilidade no caso dos jogos que tiveram influência de árbitros nos resultados é do fornecedor ? no caso, a CBF. Dessa maneira, é a entidade quem deve responder ao torcedor. Nesta quinta-feira, o Procon encaminhou carta à CBF exigindo informações sobre a posição que irá tomar. ?Ou a CBF devolve a quantia paga pelo torcedor ou permite que ele assista à partida cancelada sem ônus nenhuma?, explicou Paulo Goés, assistente- técnico do Procon, com base no artigo III, do Estatuto do Torcedor.