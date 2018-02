Procon já tem 9 queixas de torcedores A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, contabilizou até agora nove queixas de torcedores que se sentiram prejudicados pelo cancelamento dos 11 jogos do Campeonato Brasileiro, todos apitados pelo ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho, réu confesso no escândalo da arbitragem. Na semana passada, a entidade encaminhou uma carta à CBF exigindo informações sobre as medidas que serão tomadas , uma vez que o Procon, baseado no Estatuto do Torcedor e no Código de Defesa do Consumidor, entende que a responsabilidade pela venda do ?produto com vício? é da CBF. E na segunda-feira, o Procon se reunirá com representantes das torcidas organizadas para esclarecer os direitos e deveres do torcedores que queiram encaminhar processos individuais ou coletivos em casos de vício de qualidade.