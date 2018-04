Procon multa Comitê Rio-2016 em R$ 894 mil por irregularidades em jogos na Arena Corinthians

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi multado em R$ 894.016,67 pelo Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de São Paulo por irregularidades na venda de ingressos para os jogos do torneio de futebol no Itaquerão. Cabe recurso.

Segundo o Procon, o Comitê não disponibilizou bilhetes para deficientes físicos e seus acompanhantes com 50% de desconto. Para o órgão, os organizadores dos Jogos Olímpicos exigiram "do consumidor vantagem manifestamente excessiva, ao obrigar os deficientes físicos e acompanhantes a pagarem quantia inteira, quando possuem, na realidade, desconto previsto em Lei".

O órgão também alega ter encontrado outras irregularidades como a falta de cartazes na entrada do estádio com informações sobre a existência de alvará de funcionamento, de prevenção e proteção contra incêndios ou autorização equivalente, assim como suas respectivas datas de validade. Essas informações também não constavam nos bilhetes vendidos.

O Procon oferece possibilidade de desconto na multa de R$ 894.016,67 aplicada ao Comitê. Se o valor for pago à vista nos próximos 20 dias, haverá redução de 30% do valor. Outra possibilidade é 20% de desconto, se a opção for o pagamento parcelado.

O Comitê, no entanto, contesta a multa. “Primeiro vamos conversar com o Procon e entender os motivos da multa. Depois, vamos recorrer”, disse ao Estado Mario Andrada, diretor de Comunicação do Rio-2016.

O Itaquerão recebeu dez partidas do torneio do futebol dos Jogos: seis do feminino e quatro do masculino, incluindo as quartas de final contra a Colômbia (vitória por 2 a 0).