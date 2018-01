Procon recebe a 1.ª queixa de torcedor Um torcedor do Corinthians deu entrada, nesta sexta-feira, no Procon com a primeira queixa sobre o caso dos jogos com resultados arranjados pela ?máfia do apito?. Ele comprou ingresso para o clássico São Paulo 3 x 2 Corinthians, apitado por Edílson Pereira de Carvalho, no dia 7 de setembro. Pagou R$ 25 pelo ingresso e quer que o valor seja ressarcido. Segundo o Procon, os torcedores terão direito a receber de volta o valor pago e orienta outros que se sentirem prejudicados a procurar o órgão para conseguir o ressarcimento. O Procon diz que a CBF é responsável pela lisura das partidas.