Procon vai investigar Atlético-PR O Procon-PR instaurou nesta terça-feira um processo administrativo contra o Atlético Paranaense, para apurar possível descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, nos artigos que se referem aos riscos à saúde e à segurança do consumidor, e ao Estatuto do Torcedor, que estabelece que o torcedor tem direito à segurança nos locais de eventos esportivos antes, durante e depois das partidas. O processo deve-se à morte do torcedor Eduardo Michel Domingues de Oliveira, de 19 anos, após cair dentro do fosso, que separa as cadeiras do gramado, antes da partida do Atlético contra o Botafogo no dia 19, na Arena da Baixada, em Curitiba. "O mesmo procedimento foi adotado contra a Federação Paranaense de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol, em razão de o Estatuto do Torcedor determinar que as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao torcedor, decorrentes de falha de segurança nos estádios", afirmou o coordenador do Procon, Algaci Túlio. A multa cautelar estabelecida para o Atlético é de R$ 100 mil, enquanto à FPF e à CBF cabem R$ 50 mil. As notificações foram expedidas nesta terça-feira, com as entidades tendo dez dias para apresentar defesa. O Procon pede que sejam anexados documentos como laudos, perícias e comprovantes de seguro, entre outros, para a análise dos fatos. De acordo com o Procon, o Estatuto do Torcedor, no artigo 37, inciso I, prevê a destituição dos dirigentes de entidades desportivas responsáveis pelo evento por violação ao capítulo IV, que se refere à segurança dos torcedores. O Atlético deve se pronunciar somente depois de ser notificado.