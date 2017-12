Procon vai observar clássico paulista O clássico de hoje entre Palmeiras e Portuguesa no Parque Antártica é o último jogo no estado de São Paulo em que agentes do Procon vão apenas observar o cumprimento do Estatuto do Torcedor. É a última chance, no caso do Estádio Palestra Itália, de o Palmeiras ser apenas advertido, extra-oficialmente, pelo órgão de defesa do consumidor antes de ficar sujeito a punições. A partir do dia 12, o Procon estará apto a punir e multar responsáveis pelo não cumprimento da lei. E isso vale para todos os estádios de São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde