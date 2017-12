Procópio substitui Marcelo no Atlético-MG Assim como já havia anunciado, após a derrota para o Flamengo, por 3 a 2, na quinta-feira à noite, no Maracanã, Marcelo Oliveira confirmou sua saída do comando técnico do Atlético-MG. Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, com o presidente Ricardo Guimarães, o treinador decidiu deixar o time, alegando que não conseguia fazer com que o grupo reagisse nesta reta final do Campeonato Brasileiro. A diretoria informou que seu substituto será Procópio Cardoso Neto. A série de seis partidas sem vitórias - em 18 pontos disputados, o time mineiro somou apenas três, desempenho que o levou à sétima colocação no Brasileiro -, aumentou a pressão sobre Marcelo Oliveira que sinalizou deixar o comando da equipe, após a partida contra o Flamengo. ?Me deu um grande desânimo para continuar trabalhando, já que perdi noites de sono para tentar fazer o melhor pelo Atlético, mas as coisas não saíam como a gente queria.? O novo treinador foi apresentado já na tarde desta sexta-feira aos jogadores, no CT de Vespasiano. Procópio Cardoso Neto, que foi vice-campeão brasileiro em 1980 pelo Atlético, quando perdeu a final para o Flamengo, trará o preparador físico Marcelo Fonseca Costa, para compor a sua comissão técnica. De acordo com Ricardo Guimarães, a diretoria decidiu, após a conversa com Marcelo Oliveira, que o time precisava de uma ânimo novo para seguir na competição. ?O Marcelo mesmo declarou que se sentiu um pouco desanimado e impotente. Ele é um grande treinador e fez um bom trabalho aqui, mas nessa hora precisávamos buscar alguém de fora, com as características do Procópio que não pensou duas vezes em aceitar retornar ao Atlético.?