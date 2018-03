Procura por ingressos é grande no Morumbi A torcida do Corinthians está cumprindo a promessa de apoiar a equipe na conquista de uma vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América e lotou as bilheterias do estádio do Morumbi durante toda a manhã e início da tarde desta segunda-feira. Com aproximadamente 60 mil ingressos à disposição para a partida contra o River Plate, a venda começou a ser feita na última quinta-feira, e a partir desta segunda-feira os bilhetes restantes poderão ser encontrados apenas no Morumbi e no Parque São Jorge entre 9 e 17 horas. Os guichês do Pacaembu, de acordo com informações passadas pelo setor de arrecadação do clube, não estarão funcionando. Os preços variam de R$ 5 a R$ 35. O ingressos mais baratos, de arquibancada térrea laranja (antiga geral) custam R$ 5, as arquibancadas vermelha, azul e laranja R$ 10, arquibancadas especiais amarela e laranja R$ 25, cadeiras cativas especiais vermelha e azul R$ 35 e cadeiras inferiores vermelha e azul R$ 15.