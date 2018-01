Procura por ingressos motiva Palmeiras Jair Picerni está usando a força da torcida do Palmeiras para motivar ainda mais os jogadores. Ontem, antes do treino da tarde, o técnico reuniu o grupo e disse ter se surpreendido com a procura de ingressos para o jogo de sábado contra o Sport, no Parque Antártica, que pode classificar o time para o quadrangular final da Série B. Leia mais no Jornal da Tarde