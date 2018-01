Procura por ingressos para São Paulo x Audax é pequena A derrota para o São Caetano desanimou a torcida do São Paulo, que lotou o Morumbi no último sábado - quase 45 mil pessoas viram a equipe ser goleada por 4 a 1. Para a decisiva partida com o Audax Italiano, pouco mais de 13 mil ingressos haviam sido vendidos até o início da noite desta terça-feira. A convocação do ídolo Rogério Ceni, que pediu o apoio em massa dos são-paulinos no jogo da Libertadores após a eliminação no Campeonato Paulista, por enquanto não foi atendida. O fraco movimento de vendas fez o técnico Muricy Ramalho reiterar à torcida o pedido de apoio no Morumbi. ?A presença dos torcedores é sempre importante, até porque vai ajudar a pressionar bastante o Audax. O são-paulino sempre comparece, ainda mais em um jogo decisivo da Libertadores?, afirmou. Restam cerca de 58 mil entradas disponíveis nos postos de venda - não há nenhum setor do estádio com ingressos esgotados. As bilheterias do Morumbi ficarão abertas até o início da partida, que também será televisionada ao vivo para a capital.