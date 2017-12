Procurado por outros clubes, Rafael Marques diz querer continuar no Palmeiras

O atacante do Palmeiras Rafael Marques disse nesta quarta-feira sonhar com a permanência do clube. Pouco utilizado na temporada 2016, o jogador, com contrato vigente até dezembro deste ano, recebeu sondagens de outras equipes, como o Sport, mas garante ter a vontade de continuar para a disputa da Copa Libertadores.

"Tenho contrato com o Palmeiras e espero poder cumprir. Tenho uma trajetória muito bonita pelo clube com títulos, gols e vitórias, e quero que essa história cresça ainda mais. O Sport é um dos grandes clubes do Brasil e seria uma honra poder vestir essa camisa, mas minha cabeça está voltada para lutar por uma vaga no time e cumprir o meu contrato até o final", disse o jogador em comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa.

Rafael Marques apareceu como opção para a diretoria do Palmeiras em uma possível troca com o Sport para a vinda do lateral-direito Samuel Xavier. O atacante tem 33 anos e, pelo alviverde, disputou 104 jogos desde que foi contratado, no início de 2015.

A participação nos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro motivam o jogador a querer continuar. "Vencemos o Campeonato Brasileiro do ano passado e este ano temos a missão de buscar mais títulos para essa torcida apaixonada. Espero poder contribuir fazendo minha parte dentro de campo para levar o Palmeiras ao lugar mais alto de todas as competições", comentou.