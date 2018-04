Procurado, PSG descarta liberar Ancelotti ao Real

"Há alguns dias, o diretor-geral do Real Madrid (José Angel Sánchez) me contactou para falar dele (Carlo Ancelotti). Muito rápido, lhe disse: ''se tenta contratar Carlo, você deve saber que ele ainda tem um ano de contrato", afirmou em trecho de entrevista publicado no site do jornal esportivo francês L''Equipe, que será publicada na íntegra na edição desta terça-feira.

"Então, por favor, respeite-nos, respeite o contrato. Nós respeitamos todos os clubes e esperamos o mesmo em troca. Podemos não ter a mesma dimensão que o Real Madrid, mas isso não significa que nós não merecemos respeito", completou o dirigente do clube francês.

Ancelotti comandou o Paris Saint-Germain na conquista do título do Campeonato Francês, assegurado no último domingo - o clube não faturava o torneio nacional desde 1994. Apesar disso, o seu futuro ainda está indefinido, principalmente por causa das especulações que o ligam ao Real Madrid, atualmente dirigido pelo português José Mourinho, que também está com o seu futuro incerto.

Mourinho tem uma relação tensa com parte da torcida do clube espanhol e alguns jogadores. Assim, especulações dão conta de que ele sairia do time ao término desta temporada. E Ancelotti seria o nome favorito da direção do Real Madrid para sucedê-lo. Agora, porém, o Paris Saint-Germain deu uma clara demonstração de que não vai facilitar a sua saída.

"Queremos manter Carlo. Todo mundo adora ele, os jogadores, os torcedores. Eu também o amo", disse Al-Khelaifi. "Eu o apoiei desde o dia em que ele chegou e eu vou apoiá-lo até seu último dia conosco. Estou muito otimista sobre isso".

Ancelotti evitou responder a perguntas sobre o seu futuro nas últimas semanas, dizendo apenas que iria discutir o seu futuro com o clube depois de garantir o título do Campeonato Francês.