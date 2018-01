Procurador de Kaká e Robinho apanha O empresário de futebol, Wagner Ribeiro, que ganhou notoriedade por ser procurador de Kaká, do São Paulo e Robinho, do Santos, passou por momentos difíceis nesta terça-feira à noite no Estádio do Canindé. Ele foi agredido por vários torcedores lusos, levando tapas, socos e pontapés só escapando de um massacre por causa da fuga oportuna para o camarote reservado à diretoria do time visitante. Tudo aconteceu muito rápido no intervalo do jogo. Ribeiro assistia ao jogo no camarote reservado à Federação Paulista de Futebol. O procurador só não esperava pela violenta reação dos torcedores. Um correr-corre se formou no local e quase o ex-narrador Osmar Santos, que circulava de cadeiras de rodas, foi atropelado. Não havia policiais no local e, em questão de segundos, muitas pessoas estavam atrás do procurador, acusado de aliciar jogadores das categorias de base da Portuguesa. Entre eles, o meia-atacante Rafinha, que o empresário levou para o São Paulo. Depois de apanhar bastante, Ribeiro conseguiu se refugiar no camarote do Marília, protegido por três fortes seguranças.