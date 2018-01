Procurador denuncia Vasco pela agressão O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Antônio Augusto de Toledo Gaspar, apresentou denúncia contra o Vasco, por causa da agressão de torcedores do clube aos jogadores do Coritiba, após jogo em São Januário, no dia 25, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em seu parecer, encaminhado ao presidente do STJD, Luiz Zveiter, o procurador pede que o estádio vascaíno seja interditado. A interdição seria uma punição preventiva, até julgamento da denúncia, com base no artigo 310 do Código Brasileiro Disciplinar do Futebol (CBDF), que prevê a perda de mando de campo por até três jogos. O desembargador Luiz Zveiter anunciará sua decisão nesta terça-feira, às 11 horas, em entrevista coletiva.