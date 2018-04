Procurador diz que Keirrison ainda precisa de tempo no Benfica

Após participar de quatro partidas no Campeonato Português (uma como titular) e não balançar as redes, o atacante Keirrison começa a preocupar os torcedores do Benfica, mas seu empresário tenta tranquilizá-los, ao afirmar que os gols sairão "em breve".

Anahori Malaquias, agente do jogador, disse à rádio portuguesa Antena 1 que Keirrison "precisa de um pouco mais de tempo para fazer os gols que costumava marcar no Brasil".

Além disso, lembrou que o ex-jogador de Coritiba e Palmeiras chegou ao Benfica depois que os concorrentes a uma vaga de titular, como o português Nuno Gomes, o paraguaio Oscar Cardozo, o argentino Javier Saviola e o brasileiro Weldon.

Malaquias, no entanto, garantiu que o atacante não teve problemas para se adaptar à nova equipe. "Keirrison foi muito bem recebido. Está em um clube de altíssimo nível e sente que está progredindo muito. Por isso, está feliz", disse.