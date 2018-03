Procurador garante Alex Dias no Vasco Após marcar dois gols na primeira vitória do Vasco, em campo, no Campeonato Brasileiro, por 3 a 1, contra o São Paulo, no domingo, o atacante Alex Dias deu outro presente à torcida nesta segunda-feira: só sairá do clube depois de dezembro, quando termina seu contrato. De acordo com o procurador do atleta, João Rodrigues, o Cocá, a proposta de transferência para um time do Oriente Médio foi recusada. "Ele só sai do Vasco se for por uma proposta irrecusável e que venha de um time da Itália, Espanha ou França. Não adianta que para clube do Catar, Arábia Saudita ou Coréia do Sul ele não vai", afirmou o procurador de Alex Dias. A proposta recebida pelo atleta era de salário mensal de R$ 150 mil, por oito meses de contrato, com o Al-Ittihad. Um dos principais empecilhos para a saída de Alex Dias do Vasco é a multa rescisória de seu contrato, no valor de R$ 6 milhões. O compromisso do atacante com o clube carioca termina no dia 4 de dezembro, mas o time carioca tem a opção de renová-lo por mais uma temporada. Além da multa, o procurador de Alex Dias explicou que o atleta está vivendo um "namoro" com a torcida vascaína e, após passar cinco anos na Europa, onde atuou na França, preferiu voltar para cuidar da família. Aos 32 anos, o atacante também deseja ser reconhecido no futebol brasileiro, já que atuou somente no Goiás e, apesar da transferência para o Cruzeiro, não foi aproveitado pelo time mineiro. "O Alex está tendo um namoro com a torcida do Vasco e quer casar. Garanto que ele não sai até o final do ano", afirmou Cocá.