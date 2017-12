Procurador pede indiciamento de Cafu O procurador Silverio Piro - responsável pelas investigações do processo que apura o uso de passaportes falsos por jogadores da Roma, pediu hoje o indiciamento de Cafu e de sua mulher Regina; do jogador argentino Gustavo Bartelt e do presidente do clube italiano Franco Sensi. A acusação de falsificação de documento público foi encaminhada ao Juiz de Investigações Preliminares Claudio Tortora, que vai decidir se acata ou não o pedido. Cafu se encontra no Brasil, servindo a seleção brasileira que disputa uma vaga na Copa do Mundo de 2002. Bartelt, por sua vez, se transferiu da Roma para o Rayo Vallecano, da Espanha.