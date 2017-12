Procurador pede suspensão de Fábio Jr O chamado escândalo dos passaportes falsos, produziu hoje as primeiras vítimas na equipe da Roma. O procurador federal da Federação Italiana de Futebol, Carlo Prceddu, pediu nesta segunda-feira dois anos de suspensão ao atacante brasileiro Fábio Junior e ao argentino Gustavo Bartelt, além de uma multa de US$ 450 mil ao clube italiano. Clube e jogadores são acusados de envolvimento direto no escândalo. Bartelt e Fábio Junior - hoje no Palmeiras - foram contratados pela equipe da Roma há pouco mais de um ano com passaportes falsificados e acabaram escalados como jogadores comunitários.