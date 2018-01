Procuradores vão depor na CPI A CPI do Futebol confirmou hoje os depoimentos de quatro procuradores da República que investigam o jogo de bingo. No dia 18 de abril, vão comparecer à comissão os procuradores Raquel Branquinho, convocada para falar sobre a relação dos bingos com clubes de futebol no Rio de Janeiro, e Celso Antônio Tres, que deve relatar as apurações que ele realiza na Serra Gaúcha - Caxias do Sul e Farroupilha. Os procuradores Daniel Prazeres e Arthur Gueiros foram convocados para prestar esclarecimentos a respeito de um inquérito criminal aberto contra o Botafogo (RJ). Outros depoimentos também foram votados. No dia 19, a CPI ouve o presidente da Federação Mineira de Futebol, Otávio Ferreira da Costa. Ainda sem data marcada, a CPI convocou o contador da CBF, Osvaldo Ferreira, e o funcionário da confederação, Ariberto Pereira do Santos Filho. Também foi aprovada a convocação do diretor social do Santos, Alberto Francisco de Oliveira Júnior, para prestar depoimento na Polícia Federal.