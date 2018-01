Procuradoria do STJD decide arquivar denúncia do Inter sobre Victor Ramos

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu arquivar o "Caso Victor Ramos", que poderia mudar a zona de descenso do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada no fim da tarde desta quinta-feira, um dia após o Vitória e a CBF apresentarem suas considerações. O Internacional informou que irá se manifestar sobre a decisão em breve.

A confusão envolvendo a contratação de Victor Ramos pelo clube baiano voltou à tona diante de ação recente do Inter. Ameaçado pelo rebaixamento, o clube gaúcho recorreu ao STJD na tentativa de provar que o zagueiro jogou o Campeonato Brasileiro de forma irregular - ele participou de 26 partidas. Caso o tribunal concordasse com a tese, o Vitória seria punido com perda de pontos e se tornaria o quarto clube rebaixado no Brasileirão.

A ação do clube gaúcho era referente ao processo número 71/2016 (Notícia de Infração do Bahia contra o Vitória). A intenção do Inter era ingressar como parte interessada no caso. Os advogados do clube incluíram documentos no processo que, segundo eles, serviriam para "ratificar a gravidade, e comprovar a má-fé da conduta dolosamente praticada pelo E. C. Vitória".

A discussão sobre a situação de Victor Ramos começou ainda em março, durante o Campeonato Baiano. O Bahia questionava o fato de o zagueiro, depois de ter seu vínculo encerrado com o Palmeiras, no fim do ano passado, não ter sido novamente registrado pelo Monterrey, do México.

Em março, ele foi registrado pelo Vitória sem antes passar pelo clube dono dos seus direitos econômicos. Isso fez com que a transferência fosse nacional e não internacional. À época, a Federação Baiana de Futebol questionou a CBF sobre a situação de Victor Ramos e recebeu aval para registrá-lo.

Faltando uma rodada para o final do Brasileirão, o Inter está na zona de rebaixamento com 42 pontos. Sport, com 44, e Vitória, com 45, são outros times ameaçados de descenso.