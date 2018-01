Procuradoria investiga Brasiliense A Procuradoria da República no Distrito Federal está consultando especialistas em futebol para fazer uma análise detalhada de como foi montado o Brasiliense, time finalista da Copa do Brasil patrocinado pelo senador cassado Luiz Estevão. "É preciso saber se há alguma relação entre o futebol e as acusações contra o ex-senador", afirmou um procurador do Ministério Público Federal. Leia mais no Estadão