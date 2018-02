Procuradoria pede exclusão e rebaixamento do Vitória no Baiano

O desfecho do tumultuado Ba-Vi do último domingo pode custar caro para o Vitória. Nesta quinta-feira, o procurador Hermes Hilarião apresentou sua denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) e pediu a exclusão e o rebaixamento do time rubro-negro do Campeonato Baiano.

O pedido de Hilarião tem como base a decisão do Vitória de encerrar intencionalmente o clássico de forma prematura. Na ocasião, o lateral Bruno Bispo forçou o quinto cartão vermelho da equipe e, de acordo com o regulamento, pôs fim ao duelo ainda aos 32 minutos do segundo tempo.

O procurador entendeu que a atitude do Vitória gerou prejuízo direto a seus concorrentes na luta por uma vaga na próxima fase do Estadual, como Fluminense de Feira e Jequié.

"O clube que der causa ao encerramento da partida e isso ensejar um prejuízo desportivo a terceiros enseja à desclassificação do campeonato. Na nossa avaliação, houve um prejuízo direto ao Fluminense de Feira e ao Jequié, por isso pedimos a desclassificação", declarou Hilarião à Rádio Transamérica.

Ainda segundo o procurador, o pedido de rebaixamento é ocasionado naturalmente pelas regras da Fifa. "O rebaixamento é previsto no regulamento da Fifa, por conta da ingerência no resultado da partida, o que na nossa avaliação contrariou a ética desportiva."

O pedido de Hermes Hilarião já é de conhecimento do Vitória, que tomará as medidas cabíveis nos próximos dias. Contatada pela reportagem, a assessoria do clube explicou que a diretoria não se manifestará no momento e deixará o caso nas mãos de seu departamento jurídico.

A denúncia do procurador ainda cita nomes de ambos os lados. Hilarião delatou os jogadores Kanu, Denilson, Rhayner, Yago, Fernando Miguel, Bruno Bispo, Ramon e André Lima, o técnico Vagner Mancini e o supervisor Mário Silva pelo Vitória, além dos atletas Vinicius, Edson, Rodrigo Becão e Lucas Fonseca pelo Bahia.