Produtores de frango pedem fim de veto à Fifa Os produtores do setor avícola da Alemanha pediram nesta quinta-feira à Fifa e ao Comitê Organizador da Copa do Mundo que retirem o veto à venda de carne de aves nos estádios que receberão jogos do torneio. A proibição foi anunciada como uma medida de prevenção contra a disseminação da gripe aviária. ?Os nossos produtos são bons e seguros?, disse Gerd Sonnleitner, presidente da Federação dos Agricultores Alemães. A empresa responsável pelos restaurantes que funcionarão nos estádios disse que o prejuízo para o setor avícola não será muito grande, porque seus produtos representariam apenas 2% do total de alimentos à venda. O ministro alemão da Agricultura, Horst Seehofer, considera o veto ?uma decisão absurda?.