Profissão: treinador interino Muricy Ramalho, Pepe, Serginho Chulapa, Carlos Alberto Silva, Alcir Portela, Carlinhos. As torcidas de São Paulo, Santos, Guarani, Vasco e Flamengo conhecem bem esses nomes. São exemplos de técnicos que passaram pelo momento vivido atualmente por Márcio Araújo, que estréia neste domingo no Palmeiras. Assumiram equipes em dificuldades, ou como interinos ou como efetivos, e eram opções quase sempre à mão nos momentos de necessidade extrema. Leia mais no Estadão