Profissionais do Guarani perdem do Rio Claro Sem rodada no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Guarani resolveu escalar vários jogadores reservas do profissional em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Rio Claro pela Copa Estado de São Paulo. Os dirigentes só não esperavam que, mesmo com um time bem superior ao adversário, fossem perder para os visitantes por 1 a 0 em pleno Estádio Brinco de Ouro. A derrota deixou o time de Campinas com 18 pontos, em sexto lugar, enquanto o Rio Claro assumiu a vice-liderança, com 23 pontos no Grupo 2. ?Nós mostramos muita vontade e não conseguimos vencer. O time deles achou um gol e acabou levando a melhor. Não temos que desanimar. Temos é que continuar o trabalho", justificou o atacante Rodrigão. Mesmo com a derrota, os jogadores do Guarani seguem sua rotina de treinamentos visando o jogo contra o Juventude, dia 14, no Brinco de Ouro. Para este jogo, o lateral-direito Ruy, expulso contra o Cruzeiro, está fora.