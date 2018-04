Programação esportiva na TV de terça (13/11) 7 horas - Tênis: Masters Cup de Xangai; SporTV 2 16 horas - Copa do Mundo de Natação: Etapa de Estocolmo; SporTV 2 19h30 - Série B do Brasileiro: Criciúma x Paulista; Pay-per-view 20h30 - Série B do Brasileiro: Coritiba x Portuguesa; SporTV 20h30 - Série B do Brasileiro: Ipatinga x Marília; Pay-per-view 20h30 - Série B do Brasileiro: Ponte Preta x Avaí; Pay-per-view 20h30 - Série B do Brasileiro: Ituano x Remo; Pay-per-view 20h30 - Série B do Brasileiro: Brasiliense x Santa Cruz; Pay-per-view 21h45 - Série B do Brasileiro: Vitória x CRB; Pay-per-view Quarta-feira 00h15 - Copa Sul-Americana: América x Milionários; SporTV 3h05 - Copa do Mundo de Vôlei: Brasil x Itália; Globo e SporTV