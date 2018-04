Projeto de lei propõe mais rigor a crimes ligados ao esporte

A tragédia que matou sete pessoas na Fonte Nova, em Salvador, poderia ter sido evitada caso o projeto de lei encaminhado nesta quinta-feira pelo Ministério Público paulista ao Executivo já estivesse em vigor. A opinião é do promotor Paulo Castilho, um dos autores do texto que visa punir crimes relacionados ao esporte, divulgado e encaminhado ontem para o ministro dos Esportes, Orlando Silva. "Se um estádio recebesse um evento, mesmo com um laudo técnico contrário sobre suas condições de segurança, como aconteceu na Bahia, o crime seria punido com reclusão dos promotores do espetáculo em flagrante", diz o promotor, especificando um dos artigos do projeto de lei, que prevê pena de dois a quatro anos de prisão. O texto, de autoria de Paulo Castilho e revisado pelo procurador-geral Rodrigo César Pinho, determina que outros atos comuns nos estádios e arenas do Brasil sejam punidos com a prisão dos autores. Incitar tumulto ou violência durante uma partida, invadir o gramado de um estádio, arremessar objetos no campo de jogo ou atuar como cambista são alguns deles. Clubes, federações e promotores de eventos também podem sofrer sanções administrativas. Castilho espera que, com o encaminhamento do projeto de lei pelo Executivo, o conjunto de normas seja aprovado pelo Congresso Nacional até o fim do primeiro semestre de 2008. Para ele, a ratificação do texto acabará com a "sensação de impunidade" sobre os crimes relacionados ao esporte. E avisa: "Sem esta lei em vigor, não temos a mínima condição de sediar bem a Copa do Mundo de 2014."