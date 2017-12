Projeto diminui exigência para técnico O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira projeto que permite que o jogador de futebol que tenha exercido a profissão por mais de cinco anos possa se tornar treinador de times de futebol. Pela legislação atual, o pré-requisito para ocupar tal posto é apenas possuir curso superior de educação física. A alteração proposta abre o campo para os ex-jogadores profissionais, sem formação universitária em educação física. A nova lei determinará, no entanto, que não basta o candidato ao registro de treinador ter sido jogador por mais de cinco anos. Ele também precisará já ter ocupado o posto de assistente técnico de treinador profissional de futebol, por prazo não inferior a seis meses, como empregado ou autônomo, em clubes ou associações filiadas às ligas ou federações. O projeto, de autoria do ex-senador Luiz Estevão, precisa ainda ser votado na Câmara dos Deputados.