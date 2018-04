Promessa argentina de apenas 18 anos troca o Boca pelo Villarreal

O Villarreal anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do meia Leo Suárez, de apenas 18 anos, considerado uma promessa do Boca Juniors e da seleção argentina. O clube espanhol anunciou acordo com o jogador, que assinará contrato para defender a equipe até junho de 2020.

De acordo com nota publicada no site oficial do Villarreal, o atleta defenderá a Argentina no Sul-Americano Sub-20, entre 14 de janeiro e 7 de fevereiro de 2015, no Uruguai, e em seguida se apresentará ao clube para inicialmente se juntar ao elenco do Villarreal B.

Ao oficializar a contratação, o clube espanhol ressaltou que Leo Suárez é "um meio-campista que se destaca por sua grande qualidade técnica, velocidade, habilidade e visão de jogo, tendo a possibilidade de jogar em qualquer posição do ataque".

No Boca desde os 6 anos de idade, o meia estreou pela equipe principal do clube nesta temporada, depois de ter ajudado a Argentina a conquistar, no ano passado, o título do Sul-Americano Sub-17. O título também levou o país ao Mundial da categoria, nos Emirados Árabes, onde os argentinos avançaram às semifinais e Leo Suárez disputou todas as partidas da equipe nacional.

Os dois clubes não informaram os valores da negociação, mas na Espanha especula-se que o Villarreal desembolsará cerca de dois milhões de euros pela promessa argentina. O Valencia também chegou a tentar contratar o jovem atleta, mas levou a pior nesta disputa.