Promessa da base do Botafogo espera chance com Ricardo Gomes para brilhar em 2016

"Todo mundo chega para somar nesse momento e o professor Ricardo conta com muitas peças boas no meio-campo. Espero a minha oportunidade. Estava conversando com o Mauricio, meu treinador no Sub-20, sobre o curto tempo de profissional que eu tenho. Os demais levam uma certa vantagem nessa posição, mas continuo trabalhando firme e, mesmo se eu não jogar, vou torcer pelos meus companheiros. Preciso estar preparado para quando a oportunidade aparecer", disse Leandrinho, em meio à pré-temporada botafoguense em Domingos Martins, no interior do Espírito Santo.

Desinibido, o meia busca aprender com os mais experientes para se sobressair e chamar a atenção de Ricardo Gomes. "Até pensei que reagiria de uma forma pior, estou sentindo bastante o cansaço, o que consigo recuperar bem nos períodos de descanso. É normal para o início da temporada. A maior diferença da base para o profissional está no jogo. O pessoal aqui corre mais certo, é mais inteligente e já conhece os atalhos do campo. Aqui eu percebi essa diferença", contou.