Promessa da base do São Paulo, Cipriano acerta pré-contrato com Shakhtar Donetsk

O jovem atacante Marquinhos Cipriano, do São Paulo, acertou um pré-contrato de quatro temporadas com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e deve deixar o clube tricolor após o fim de seu contrato, que termina em setembro.

O Estado apurou que ele estava nos planos do clube, mas as negociações pela renovação não avançaram. Sem contrato, o São Paulo não receberá nada pela ida do jogador para o futebol ucraniano.

Em fevereiro, recém-integrado ao time principal ainda comandado por Dorival Junior, Cipriano comunicou ao clube que não renovaria seu contrato, e acabou voltando para o time Sub-20, em Cotia. Ele negou duas propostas para ficar no Morumbi.

Cipriano foi relacionado para os primeiros dois jogos do time na temporada, contra São Bento e Novorizontino, pelo Paulistão. Atuou apenas no segundo tempo do primeiro jogo, quando substituiu Júnior Tavares.

Revelado pelo Desportivo Brasil, Cipriano foi comprado aos 16 anos, em 2015, pelo São Paulo. Em 2017, apareceu na lista das 100 maiores promessas do futebol mundial da revista inglesa "FourFourTwo". A publicação ainda listou os brasileiros Vinicius Junior (Flamengo), Matheusinho (América-MG), Matheus Fernandes (Botafogo) e Nonoca (Cruzeiro).