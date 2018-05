Promessa da Ponte Preta está perto de acertar com o Napoli

Numa semana tranquila de trabalho, o que chamou atenção na Ponte Preta, nesta quarta-feira, foram as notícias publicadas na Itália sobre o acerto de Leandrinho com o Napoli. Considerado uma promessa, ele estava há quase dois anos em litígio com a Ponte Preta. Segundo a imprensa italiana, ele assinou contrato de cinco anos, em valores em torno de 4 a 5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões). A Ponte, como clube formador, deve receber 500 mil euros, perto de R$ 2 milhões.

Depois de se destacar na base da Ponte Preta e chegar à seleção brasileira sub-17, Leandrinho chamou a atenção e seu empresário, João Santos, passou a oferecê-lo em clubes na Europa. Os jornais italianos informaram nesta quarta que o Napoli ganhou a concorrência de grandes clubes como o Real Madrid, da Espanha, e o Manchester City, da Inglaterra.

Desde o ano passado, Leandrinho desapareceu do clube. A partir daí, o departamento jurídico passou a trabalhar no caso até conseguir uma liminar que lhe garante a condição de clube formador. Mas não conseguiu impor o valor de multa que seria de R$ 14 milhões.

TREINOS - Visando o jogo contra o Botafogo, sábado à noite, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores voltaram aos treinos nesta manhã. O ritmo de trabalho está reduzido por ser final de temporada. A principal missão do técnico Eduardo Baptista é escolher o substituto para o volante Wendel, suspenso com três cartões amarelos. Maycon tem as maiores chances de assumir a vaga entre os titulares.