Promessa de 13º anima corintianos A promessa feita pela diretoria, de que o pagamento do salário de dezembro e a primeira parcela do 13º serão depositados amanhã, deixou os jogadores do Corinthians bem mais tranqüilos para enfrentar o Paraná, sábado, às 18h, no Pacaembu. O capitão Rogério falou em nome dos jogadores. "O Roque (Antonio Roque Citadini, vice-de Futebol) nos deu a palavra dele que está tudo resolvido. Isso nos deixa mais tranqüilos para enfrentar o Paraná". Nesse jogo, o Corinthians não terá o zagueiro Marquinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e muito provavelmente ficará sem Gil, que sofreu entorse no tornozelo direito e não participou de nenhum treino na semana. Juninho deve escalar Beto na zaga e Jô no ataque. No coletivo de hoje cedo, Jamelli perdeu a posição para Renato. O time volta a treinar amanh, às 9h30, no Parque São Jorge.