Promessa de melhora no São Caetano O técnico Jair Picerni já percebeu que terá muito trabalho para colocar nos eixos o time do São Caetano dentro do Campeonato Brasileiro. Pelo menos depois de sua estréia no comando do time, neste sábado à tarde, na derrota de 2 a 0 para o Flamengo, na Ilha do Governador. O técnico, porém, acha que em pouco tempo tudo vai mudar. "Vamos acertar alguns erros que estão atrapalhando. Um pouco mais de treino e vamos corrigir estas falhas", prometeu Picerni, que viu o time perder pela quinta vez consecutiva. Ele fez questão de defender o esquema tático 4-4-2, às vezes criticado por dirigentes. "Não é este o problema. Precisamos acertar a marcação, fazer com que o meio de campo, com a bola nos pés, se aproxime dos atacantes que estão isolados.? A chance de colocar em prática suas idéias será diante do Figueirense, quarta-feira, às 19h30, no Estádio Anacleto Campanella. Até lá, o time continuará com apenas 32 pontos e caindo na tabela.