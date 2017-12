Promessa de Romário dá esperança ao Flu Uma promessa feita por Romário é a principal arma do Fluminense para vencer o Cruzeiro, neste sábado, em Édson Passos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao desembarcar no Rio na última segunda-feira, após a derrota para o Juventude - a 6ª seguida do time carioca -, o atacante afirmou: "Tenham a certeza de que sábado vamos começar a sair deste momento ruim". Romário passou a semana treinando intensamente para recuperar sua forma e chegou a prometer aos torcedores que vai voltar a "correr mais e fazer gols". Ele tem realizado sucessivas seções de exercícios para melhorar seu condicionamento físico e treinou em tempo integral durante a semana. O técnico Joel Santana é um dos mais entusiastas com a promessa de Romário. Lembrou que o atacante não costuma deixar de cumprir o que diz e esta atitude dele deve servir para motivar os companheiros. Sobre o Cruzeiro, a principal preocupação de Joel Santana é com as jogadas de bola parada. O técnico treinou "exaustivamente" o setor defensivo da equipe e também preparou "surpresas" para o adversário, elaborando algumas jogadas de ataque. A volta do meia Carlos Alberto, que estava na seleção Sub-23, é uma boa notícia para os torcedores. O jogador é um dos trunfos do treinador para tirar o time da incômoda 22ª colocação na classificação do Brasileiro, com 22 pontos conquistados.