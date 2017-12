Promessa do Botafogo celebra espaço no time principal e já mira chances O jovem volante Matheus Fernandes com certeza não esquecerá este início de temporada 2016 no Botafogo. Aos 17 anos, o jogador recebeu sua primeira oportunidade na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo mais novo que os outros companheiros, se destacou, marcou dois gols e nem mesmo a eliminação precoce manchou suas atuações. Prova disso foi oportunidade dada por Ricardo Gomes, que decidiu promover a promessa ao time principal.