Promessa do Botafogo, Ezequiel aposta em fortalecimento para brilhar

Eliminado da Copa do Brasil e da Taça Guanabara, o Botafogo viveu mais um treino esvaziado nesta sexta-feira. Depois da atividade no Engenhão, quem animou o dia foi o jovem Ezequiel. O atacante de 19 anos concedeu sua primeira entrevista coletiva e falou sobre este novo momento na curta carreira como profissional.

"Sei que vou passar por isso muitas vezes, em clube grande é assim. Quando era jovem, prometi para minha família que iria mandar um beijo para eles. Então, posso olhar para a câmera? Quero mandar um beijo para minha mãe, meu pai, minha avó e todos... Valeu! Foi a primeira, hein!", disse.

Mas Ezequiel também falou sério e traçou planos para o futuro na equipe. Considerado uma joia da base do clube, o jovem jogador projetou se estabelecer entre os profissionais e, para isso, apostou no trabalho de fortalecimento muscular que vem realizando.

"O pessoal da preparação física, fisiologia e nutrição têm me aconselhado bastante, pegam no pé até pelo meu descanso. Ganhei uns quatro quilos de massa desde a pré-temporada. É mais para aguentar as pancadas e divididas. Tento tirar a diferença física na velocidade e evitando sair no corpo", comentou.

Sob novo comando após a chegada de Alberto Valentim, o Botafogo só voltará a entrar em campo na próxima quinta-feira. A equipe alvinegra estreia na Taça Rio diante do Nova Iguaçu, fora de casa.