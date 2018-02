Promessa inglesa sofre lesão no tornozelo e desfalca o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund comunicou nesta terça-feira que o atacante Jadon Sancho vai desfalcar o time por "várias semanas" após sofrer uma contusão no tornozelo. O clube explicou que os exames realizados pelo jogador de 17 anos apontaram que ele teve uma lesão ligamentar no triunfo sobre o Colônia, na última sexta-feira, pelo Campeonato Alemão.

Sancho, que se tornou o primeiro jogador inglês a atuar como titular do Dortmund no Campeonato Alemão, já disputou seis duelos na competição, desde que chegou ao time no verão europeu, após ser adquirido junto ao Manchester City, tendo assumido a camisa de número 7, que era de Ousmane Dembélé, que se transferiu ao Barcelona. E a lesão ocorre exatamente no momento em que ele havia conquistado a titularidade, tendo iniciado os últimos quatro jogos do time no torneio nacional.

Antes de Sancho, o Dortmund perdeu recentemente outro jogador por lesão, o ucraniano Andrey Yarmolenko. Em compensação, em fase final de recuperação de lesões, Marco Reus e Mario Götze, vão retornar em breve ao time.

Com 13 rodadas para o fim do Campeonato Alemão, o Dortmund está em quarto lugar, com 34 pontos. O próximo compromisso do time no torneio será no sábado, quando vai receber o Hamburgo.