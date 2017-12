Promessa, Shaylon assina novo contrato com o São Paulo até 2021

O meia Shaylon assinou um novo vínculo com o São Paulo e ficará no clube até 31 de janeiro de 2021. No acordo firmado nesta quarta-feira, ele terá direito a 35% dos seus direitos federativos, enquanto o time do Morumbi ficará com 50%. O restante (15%) é da Chapecoense, antiga equipe do atleta e que na negociação recebeu o lateral-esquerdo Reinaldo por empréstimo.

"Estou muito feliz que deu certo, e quero seguir com o meu trabalho para crescer ainda mais profissionalmente. Espero dar bons frutos ao São Paulo, porque dou o meu melhor sempre ao vestir esta camisa", afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Shaylon é canhoto e foi um dos destaques do time sub-20 no ano passado, marcando 23 gols e ajudando nas conquistas da Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista da categoria. Não demorou muito para chamar a atenção do técnico Rogério Ceni, que o convocou para disputar a Florida Cup nos Estados Unidos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Foi uma experiência muito boa, porque tive a oportunidade de trabalhar com o Rogério e conhecer melhor a metodologia dele. Deu para entender bem e, sem dúvida, isso agregou bastante na minha formação. Espero manter este crescimento profissional, porque é um sonho ser atleta do São Paulo. Isso representa bastante, sempre desejei estar aqui e quero retribuir esta confiança do clube", disse.