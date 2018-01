Promoção deve lotar Palestra Itália Até domingo, minutos antes do jogo contra o Fortaleza, no Palestra Itália, os torcedores palmeirenses podem aproveitar a oportunidade de assistir ao jogo pagando muito menos por um bilhete da arquibancada. Na promoção "Torcer Pelo Seu Time Faz Bem", da Nestlé, o torcedor pode trocar uma lata fechada de Nescau por um ingresso de arquibancada, que na bilheteria custa R$ 15. As latas do achocolatado serão encaminhadas a entidades assistenciais na cidade de São Paulo e região. No supermercado mais próximo do Palestra Itália (Av. Francisco Matarazzo, 892), o movimento foi grande durante toda semana. "Paguei R$ 3,18 pelo meu ingresso. Vou com os amigos. Na bilheteria ainda pago R$ 7 por causa da carteirinha de estudante. Vale muito a pena", disse o estudante Raphael Souza Fernandes, de 17 anos. Auxiliar de conservação, Robson Ferreira dos Santos enfrentou 40 minutos de fila para trocar três ingressos. "Quando tenho tempo vou a todos os jogos. Gostei da iniciativa porque ao mesmo tempo ajudamos entidades assistenciais. Antes, eu tinha ido à bilheteria do Palestra Itália e não tinham ingressos ainda", contou. Até o final da tarde desta sexta-feira, já haviam sido trocados 18 mil ingressos, sendo que o Palmeiras disponibilizou 26 mil bilhetes para a partida de domingo, contra o Fortaleza.