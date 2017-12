Promoção faz torcidas mudarem de cara Mais que o lucro puro e simples de uma bilheteria, os clubes brasileiros (18) que encampam a promoção da Nestlé - Faz bem torcer para seu time - estão de olho na renovação de seu torcedor. As cotas pagas às equipes de São Paulo por jogo, que variam de R$ 130 mil a 150 mil, estão acima ou empatam com o dinheiro que seria arrecadado nas bilheterias. O Corinthians é a única exceção do quarteto paulista formado também por Palmeiras, Santos e São Paulo. O clube mostra-se capaz de arrastar multidões ao Pacaembu e gerar rendas brutas na casa dos R$ 500 mil por jogo. Tem sido assim nas últimas rodadas. A explicação é também bastante simples. O Timão é a equipe que mais possui estrelas e novidades na temporada, como os argentinos Tevez, Mascherano e Sebá, e vive uma boa fase na competição. É o maior fenômeno da promoção. "Faremos domingo a primeira promoção com o Corinthians. Em uma hora, trocamos 15 mil bilhetes. A capacidade de 32 mil entradas se esgotaram em 72 horas. É ou não é um fenômeno?", questiona o diretor de comunicação e marketing da Nestlé, Mário Castelar. Não é a bilheteria a menina de ouro do Corinthians nesse momento. Paulo Angioni, diretor da MSI/Corinthians, explica que o clube tem a grande oportunidade de dar nova cara ao seu torcedor. "Estamos agregados a este projeto pensando, sobretudo, lá na frente. Até pode ser que nesse momento haja alguma perda, mas certamente ganharemos no futuro. O imediatismo no futebol nunca nos permitiu pensar o futebol dois, três anos na frente. Deixamos de ganhar hoje para faturar o triplo amanhã", defende o dirigente. Tendo por base a renda bruta de um Corinthians e Coritiba, por exemplo, o clube alvinegro deixa de embolsar hoje R$ 350 mil. O Palmeiras fatura de outras maneiras: faz mais dinheiro com a promoção e forma um público diferenciado e consumista. "Temos colocado quase 20 mil pessoas no Palestra Itália em jogos que não teriam sequer 7 mil. Trata-se de um público diferente, formado boa parte por crianças e mulheres", diz o diretor tesoureiro do clube, Durval Colossi. "Sem a promoção, o Palmeiras não faria a bilheteria de R$ 150 mil". Para o jogo Palmeiras e Cruzeiro, o clube paulista terá cota maior: R$ 210 mil. A Nestlé adotou por princípio não promover clássicos, sobretudo os estaduais. A única tentativa foi em Paraná, num Coritiba x Paraná, mas a pedido dos próprios clubes, com 32 mil pessoas. Alex Fernandes, coordenador de marketing do Santos, está seguro que o time não teria condições de fazer rendas de R$ 130 mil (sua cota) em jogos menores na Vila. "E com a promoção, atraímos o torcedor que estamos interessados, o família, a criança", diz. A Nestlé escolheu o futebol pelo seu caráter popular. A empresa já havia investido no carnaval desde ano. Até agora nenhum clube pediu a revisão das cotas negociadas no começo da promoção. "Estamos tranqüilos em relação a isso, sobretudo porque o público da promoção tem sido o dobro da média dos clubes no Brasileiro", diz seu diretor de marketing.