Promoção para Flamengo x Atlético-PR é marcada por confusão

Começou com confusão, nesta segunda-feira, a venda dos ingressos reservados para a promoção da Nestlé para o jogo entre Flamengo e Atlético-PR, domingo, no Maracanã. A procura foi acima da capacidade de controle dos supermercados credenciados. Por questões de segurança, as trocas das entradas pelas latas de Neston foram canceladas. A princípio, as trocas seriam retomadas nesta terça-feira, mas uma reunião entre dirigentes do Flamengo, da Nestlé, da Polícia Militar e da Suderj decidiu por suspender a venda também para esta terça-feira. Uma nova data para as trocas será divulgada. Os 32.730 ingressos de arquibancada verde e amarela são os únicos que restam para a partida que pode garantir o Rubro-Negro na Taça Libertadores. Os outros 49.314, referentes às arquibancadas brancas, cadeiras de campo e cadeiras especiais, esgotaram-se na semana passada. A expectativa é que um novo recorde de público seja estabelecido, com a venda dos 82.044 bilhetes disponíveis. Justamente para afastar o time deste clima de euforia da torcida, o técnico Joel Santana vai subir a serra com o elenco. Hoje à tarde, o Flamengo viaja para Teresópolis, onde fica treinando até sexta-feira, na Granja Comary. A única alteração a ser promovida por Joel deverá ser a entrada do atacante Maxi no lugar do suspenso Toró, recuando Renato Augusto para o meio-campo.